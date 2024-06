Transferts - RC Lens : Coup de tonnerre pour le mercato !

Avec la possible perte d'Elye Wahi, le RC Lens a décidé de foncer sur Georges Mikautadze afin de renforcer son secteur offensif. Le buteur géorgien du FC Metz cartonne actuellement à l'Euro avec sa sélection nationale, mais il devrait finalement prendre la direction de l'AS Monaco avec qui un accord a été trouvé. Explications.

Après une expérience qui n'a strictement rien donné pendant six mois avec l'Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze (23 ans) avait fait son grand retour au FC Metz l'hiver dernier, sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 13M€ (qui a été levée en fin de saison). Et même s'il n'a pu éviter la relégation de son équipe en Ligue 2, le buteur géorgien a marqué cette deuxième partie de saison de son empreinte, avec 13 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. De plus, Mikautadze cartonne actuellement à l'Euro avec sa sélection nationale, et il affole donc logiquement le mercato...

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le RC Lens a dégainé une grosse offre pour Georges Mikautadze, mais l'AS Monaco est également sur les traces du buteur géorgien depuis plusieurs semaines : « Oui, je le confirme. Je vais rester en France, mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair », indiquait d'ailleurs récemment le joueur du FC Metz, assurant donc qu'il évoluerait toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Et le RC Lens semble enfin fixé dans ce feuilleton Mikautadze.

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze.Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros.🔴⚪️⏳ pic.twitter.com/mh5WFG4Dlq