Mercato : L’OM toujours dans la course pour une sensation de l’Euro ?

Alors que la Géorgie a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024 mercredi en s’imposant contre le Portugal (2-0), Georges Mikautadze a de nouveau trouvé le chemin des filets, lui qui est actuellement le meilleur buteur de la compétition. L’attaquant de 23 ans est très courtisé et l’OM serait toujours dans le coup.

Plusieurs clubs étaient déjà intéressés, mais Georges Mikautadze a encore plus fait grimper sa cote lors de cet Euro 2024. L’attaquant âgé de 23 ans a été un des grands artisans de la qualification de la Géorgie pour les huitièmes de finale de la compétition, lui qui en est le meilleur buteur avec trois réalisations à son actif.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Lens et Monaco ont fait une offre à Metz

De retour à Metz après un passage raté à l’Ajax Amsterdam, l’avenir de Georges Mikautadze est encore incertain, même s’il a récemment fait savoir qu’il savait où il jouerait la saison prochaine et que ce serait en France. Comme indiqué par Le 10 Sport , le RC Lens et l’AS Monaco ont fait une offre de 20M€ pour s’attacher ses services.

L’OM toujours intéressé par Mikautadze