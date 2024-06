Mercato : L’OM va se prendre un stop ?

Thomas Bourseau

Et si Mason Greenwood était la belle surprise du mercato de l’OM ? L’ailier anglais de 22 ans a retrouvé ses jambes et son jeu lors de sa saison en prêt à Getafe et n’aurait pas l’opportunité de revenir à Manchester United. L’Olympique de Marseille s’embarquerait dans une bataille royale avec des cadors italiens.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier et à l’instant T, l’OM ne compte pas de recrue officielle quand bien même Lilian Brassier est attendu très prochainement après qu’un accord pour un transfert de 10M€ ait été trouvé avec le Stade Brestois. Le défenseur central français de 24 ans pourrait d’ailleurs être rejoint… par Mason Greenwood.

Le feu passe au vert pour Mason Greenwood ?

En effet, l’ailier de 22 ans est attendu à Manchester United à l’intersaison après son prêt plutôt convaincant à Getafe en Liga. The Athletic n’a clairement pas caché que l’Olympique de Marseille avait à la fois entamé les discussions avec Manchester United et l’attaquant anglais. Pour autant, il n’a pour le moment jamais été question de prix bien que Foot Mercato évoque un transfert à 40M€. Quoi qu’il en soit, Manchester United ne compterait plus sur Greenwood et ce, même si ce dernier a retrouvé de sa superbe de l’autre côté des Pyrénées. Son départ est toujours d’actualité, que ce soit par le biais d’un transfert sec ou d’un prêt selon The Athletic.

Greenwood met l’Italie à ses pieds, l’OM s’embarque dans une galère

L’OM est donc en bonne position pour Mason Greenwood, d’autant plus que l’Anglais tiendrait en haute estime le club phocéen qu’il préférerait rejoindre plutôt que d’autres options qui se présentent à lui. Cependant, l’OM sera contraint de jouer des coudes dans la course à la signature de Greenwood. Et pour cause, la Juventus, le Napoli, la Lazio et des équipes en Angleterre, en Espagne ainsi qu’au Portugal garderaient un œil avisé sur le dossier Greenwood.