Mercato : Le PSG attend un transfert à 60M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait déboursé 60M€ afin de recruter Manuel Ugarte. Arrivé en provenance du Sporting CP, le milieu défensif uruguayen a démontré de belles promesses sur sa première saison à Paris, mais pourrait tout de même quitter les Rouge et Bleu cet été. Cependant, le numéro 4 ne sera pas bradé.

L’été du PSG s’annonce plutôt chargé en matière de recrutement. Des renforts sont attendus à tous les postes, et plus particulièrement au milieu de terrain. Car si Warren Zaïre-Emery et surtout Vitinha ont brillé cette saison, Luis Enrique a souvent oscillé entre Manuel Ugarte et Fabian Ruiz au niveau de la composition du trio au sein de son entrejeu.

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Gros départ en vue pour le PSG ?

Et si l’international Espagnol devrait rester Parisien la saison prochaine, l’affaire pourrait être bien différente pour l’Uruguayen. En effet, depuis quelques jours, plusieurs sources indiquent que Manuel Ugarte pourrait quitter le PSG. Selon Ben Jacobs, les dirigeants parisiens ne sont pas déterminés à se séparer de leur numéro 4, mais ne seraient pas non plus contre le fait de réaliser une grosse vente avec ce dernier, d’autant que des grosses écuries comme Manchester United surveillent le joueur.

Le PSG souhaite récupérer son investissement sur Ugarte