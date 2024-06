Mercato : Une priorité du PSG est révélée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au début du mois d’avril, le PSG va chercher à recruter sur plusieurs postes cet été. Au milieu de terrain, un renfort de taille est notamment attendu. Et un an seulement après avoir bouclé l’arrivée de Manuel Ugarte contre 60M€, le club francilien rechercherait déjà un profil similaire. Explication.

L’été s’annonce animé pour le PSG. En effet, le club de la capitale va chercher à se renforcer à tous les postes cet été. Néanmoins, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, certains secteurs de jeu sont jugés comme prioritaires par l’état-major des Rouge et Bleu . Ainsi, si un ailier gauche et un défenseur axial droit sont attendus par Paris, un nouvel élément pourrait être recruté dans l’entrejeu.

Manuel Ugarte vers un départ ?

Lors de l’été 2023, le PSG avait pourtant sorti le chéquier afin de remanier son milieu de terrain. En effet, le club parisien n’avait pas hésité à débourser 60M€ auprès du Sporting CP afin de boucler l’arrivée de Manuel Ugarte. Mais ces derniers jours, l’international Uruguayen est annoncé en partance, alors que Manchester United serait très intéressé par ses services.

Le PSG cherche activement un numéro 6 cet été !