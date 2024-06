OM - De Zerbi : Un grand changement a été validé en interne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM tient son nouvel entraîneur ! En attendant l’officialisation du technicien italien, le club a révélé lundi soir l’existence d’un accord de principe avec Roberto De Zerbi laissant peu de doute sur la conclusion du dossier. L’Italien n’arrive pas seul, et du changement se prépare notamment au niveau du secteur médical…

C’est une grosse prise de la part de l’Olympique de Marseille ! Après s’être fait remarquer à Brighton, Roberto De Zerbi va s’engager pour trois saisons en faveur du club phocéen. L’Italien a atterri ce mercredi dans le sud de la France en compagnie de ses futurs adjoints. Des réunions de travail sont désormais prévues entre la direction de l’OM et le nouvel entraîneur, afin de discuter notamment de l’arrivée de nouveaux joueurs, mais il n’y a pas que dans l’effectif que cela va bouger.



Un directeur de la performance va débarquer à l’OM

Outre les sept adjoints de Roberto De Zerbi et la nomination d’un nouveau directeur sportif en la personne de Giovanni Rossi, proche de l’entraîneur après leur collaboration à Sassuolo, L’Équipe annonce dans ses colonnes du jour qu’un directeur de la performance va également être nommé, comme c'est déjà le cas à Nice, Monaco ou Lens. Il s’agira d’un italien expérimenté en fin de mission en Serie A.

« Le nouveau venu va tout chapeauter et faire converger les infos » entre le sportif et le médical