Mercato - OM : Un transfert à 17M€ bouclé grâce à De Zerbi

Tout comme Lilian Brassier, Ismaël Koné devrait lui aussi s’engager très bientôt avec l’OM, qui a trouvé un accord avec Watford pour le transfert de l’international canadien, estimé à environ 17M€. Ce qui a notamment été possible grâce à Roberto De Zerbi, avec qui le milieu de terrain âgé de 22 ans a très envie de travailler.

Très actif dans le sens des départs depuis l’ouverture du mercato estival, devrait bientôt enregistrer quelques arrivées. Dans cette optique, Lilian Brassier est annoncé comme la première recrue estivale de Marseille depuis plusieurs jours, lui qui va débarquer en provenance de Brest.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Accord avec Watford pour Koné

En parallèle, l’OM a également très bien avancé sur le dossier Ismaël Koné. L’international canadien (19 sélections), qui participe actuellement à la Copa América, devrait lui aussi rejoindre Marseille. Comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs, Watford, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, a accepté une offre d’environ 17M€ de l’OM.

Koné veut jouer pour De Zerbi