Mercato : L’OM a bouclé un transfert à 17M€ !

Alexis Brunet

L’OM est en train d’accélérer sur son mercato. Alors que Roberto De Zerbi a débarqué à Marseille, plusieurs joueurs pourraient en faire de même dans les prochains jours. En plus d’avoir presque bouclé la venue de Lilian Brassier, Pablo Longoria en aurait fait de même avec Ismaël Koné. Le transfert pourrait s’élever à environ 17M€.

Tout est en train de changer à l’OM. Après une saison terminée à une bien triste huitième place, le club phocéen va opérer de nombreux changements dans les prochains jours. Roberto De Zerbi a déjà débarqué à Marseille, pour remplacer Jean-Louis Gasset et il devrait voir débarquer ses premiers renforts dans la foulée.

L’OM a un accord pour Koné

Après avoir bouclé l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM devrait accélérer dans les prochains jours pour le recrutement de certains joueurs. D’après les informations du journaliste Ben Jacobs, Pablo Longoria aurait un accord pour la venue d’Ismaël Koné. Ce dernier devrait coûter environ 17M€ au club phocéen. Il viendra renforcer le milieu de terrain marseillais, qui pourrait perdre possiblement Jordan Veretout, qui est courtisé par un club qatari.

Brassier est tout proche de l’OM