Mercato - OM : Du lourd est annoncé pour la première recrue de De Zerbi

Alors que l'arrivée de Roberto De Zerbi a été officialisée lundi, l’OM devrait très bientôt offrir une première recrue à son nouvel entraîneur en la personne de Lilian Brassier. Le défenseur de 24 ans va quitter Brest, où il évoluait notamment aux côtés d’Hugo Magnetti. Ce dernier estime qu’il a toutes les qualités pour s’imposer à Marseille.

Après plusieurs semaines d'attente, l’OM a fini par annoncer lundi soir un accord de principe avec Roberto De Zerbi. L’arrivée du technicien italien devrait très bientôt être suivie par celle de la première recrue estivale de Marseille : Lilian Brassier. Un accord a été trouvé avec Brest pour le transfert du défenseur âgé de 24 ans, qui va s’engager pour les cinq prochaines saisons avec l’OM.

« Il va apporter un très grand plus à cette équipe »

Auprès de Football Club Marseille , son coéquipier à Brest, Hugo Magnetti, s’est justement exprimé sur Lilian Brassier et son arrivée à l’OM : « Ce qui m’a impressionné le plus sur ces deux dernières années, c’est sa progression sur sa qualité de relance. Il a toujours été dur sur l’homme, dur à passer, il va très très vite, mais il a toujours manqué ce palier de relance. Cette année, moi qui joue de son côté un peu plus au milieu, il m’a régalé par des passes un petit peu cachées et je pense que c’est ce qui lui manquait. S'il vient à l’OM, il va apporter un très grand plus à cette équipe . »

« Si l’année prochaine la défense de l’OM c’est Brassier-Balerdi… »