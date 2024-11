OM : Longoria dévoile la clé du transfert d’Adrien Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant réalisé un mercato XXL cet été, l’OM a terminé en beauté avec l’arrivée d’Adrien Rabiot. Libre suite à la fin de son contrat avec la Juventus, l’international français a surpris tout le monde en s’engageant avec le club phocéen. Mais comment l’OM a réussi à convaincre Rabiot de venir ? Pablo Longoria a fait une confidence à ce propos.

Qui aurait pu dire qu’Adrien Rabiot serait aujourd’hui un joueur de l’OM ? Libre suite à la fin de son contrat avec la Juventus, l’international français était promis à un gros club européen. On l’annonçait notamment à l’Atlético de Madrid ou encore au Milan AC. Rabiot en aura toutefois mis du temps avant de se décider et son choix en a alors surpris plus d’un. En effet, après la clôture du mercato, le milieu de terrain a signé à l’OM, lui qui a pourtant été formé du côté du PSG.

L’OM a convaincu Rabiot… et sa mère

Même sans Coupe d’Europe et en proposant un salaire largement revu à la baisse, l’OM a réussi à convaincre Adrien Rabiot. Comment cela-t-il pu être possible alors ? La clé se nommerait Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de terrain. En effet, dans des propos accordés au Corriere della Sera, Pablo Longoria, président de l’OM, a souligné le travail de Mehdi Benatia auprès de la mère d’Adrien Rabiot : « Je dois admettre que le travail de Benatia avec Adrien et sa mère a été formidable ».

« Madame Rabiot a été super »

Pour 1899 L’Hebdo, une source à l’OM en avait d’ailleurs dit plus sur les négociations avec Véronique Rabiot cet été. Il était alors expliqué : « Madame Rabiot a été super, peut-être parce que Mehdi Benatia connaissait son fils et qu’il lui avait peut-être expliqué en amont sa façon de penser. Elle ne pense qu’au bien-être de son fils, elle a voulu comprendre le projet, même si c’est Adrien qui y a été immédiatement réceptif. Elle s’est penchée sur les contours : la sécurité, le bien-être de son fils. Pas pénible du tout, super carrée. On sait qu’il y a eu des différends dans d’autres clubs où l’on parlait de gros sous. Elle a tout de suite compris qu’on n’était pas ce genre de club et qu’on n’irait pas dans une direction que l’on ne pourrait pas assumer. Les choses ont été très claires dès le début. Adrien le savait très bien. C’était très loin de ses attentes, mais elle a été top avec nous ».