Mercato - PSG : Riolo annonce l’entraîneur idéal en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Loin d'être adepte du travail effectué par Luis Enrique au PSG, Daniel Riolo aurait aimé que Luis Campos choisisse un autre entraîneur durant l'été 2023. L'éditorialiste a d'ailleurs évoqué ce sujet en direct dans l'After Foot en faisant de grandes révélations sur les coulisses du choix du coach, et affiche clairement sa préférence pour Thiago Motta.

Ce n'est plus un secret pour personne, Daniel Riolo n'est pas le plus grand fan de Luis Enrique, loin de là. Le chroniqueur de l'After Foot sur RMC Sport critique très régulièrement l'entraîneur espagnol du PSG, ses choix tactiques ainsi que sa communication. D'ailleurs, il avoue très clairement avoir conseillé un autre profil à Luis Campos en 2023, lorsque le conseiller sportif du PSG devait choisir un nouvel entraîneur.

EXCLU @le10sport : Manchester United est entré en contact direct pour manifester son intérêt pour Kolo-Muani. Dossier impossible sous la forme d'un transfert car le club n'a absolument pas les finances, demande de prêt https://t.co/dVIgbMecqI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 21, 2024

« Campos s’est trompé sur l’entraîneur »

« Pour moi, Campos s’est trompé sur l’entraîneur. J’ai vu les 9, j’ai vu ses fiches. J’ai eu la chance de voir ses fiches. Il avait 9 entraîneurs. Je l’ai raconté. Luis Enrique était dedans, Arteta était dedans, pour certains c’était plus simple que d’autres à faire », a expliqué Riolo mercredi soir en direct dans l'After Foot, avant de nommer celui qui serait selon lui le coach idéal pour le PSG.

« Je lui ai dit, il y a Thiago Motta »

« J’ai toujours dit, je lui avais donné mon avis, je lui ai dit, il y a Thiago Motta, l’histoire du PSG c’est de tenter l’aventure avec lui. Il a tenté Luis Enrique, c’est son avis », poursuit Riolo, qui aurait donc adoré avoir Thiago Motta au PSG.