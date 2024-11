F1 : C’est terminé pour Lando Norris ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end et Max Verstappen pourrait bien mettre fin au suspense. En effet, le Néerlandais pourrait être sacré champion du monde à Las Vegas. Pour cela, il lui suffira simplement de terminer devant Lando Norris dimanche.

Revigoré après son incroyable succès à Interlagos, Max Verstappen a fait un grand pas vers le titre. Le triple champion du monde en titre a écœuré son dauphin Lando Norris en signant une remontée fantastique. Un succès brillant pour Verstappen qui aura l'occasion ce week-end, à Las Vegas, de devenir champion du monde pour la quatrième fois consécutive.

Verstappen champion si...

Max Verstappen est à un pas du titre. Dimanche, il aura simplement besoin de terminer la course devant Lando Norris pour être sacré. De son côté, le Britannique a rendu les armes. « Je n’étais probablement pas tout à fait prêt à affronter Red Bull et Max. Je pense que je le suis maintenant, et il est probablement trop tard pour le faire. Peut-être que certains pilotes dans le passé étaient prêts pour une telle occasion, mais personne n’a affronté Max aussi tôt dans sa carrière, à mi-saison, et n’a livré une bataille aussi forte. Alors j’ai fait de mon mieux. Je n’ai pas été assez bon, et je l’ai toujours admis. Max est probablement l’un des meilleurs pilotes de tous les temps en Formule 1, et je ne pense pas qu’on puisse retrouver un meilleur pilote que Max en Formule 1. C’est mon opinion, mais c’est ce en quoi je crois », a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

Le programme du GP de Las Vegas

- Vendredi 22 novembre

03h30 - 04h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

07h00 - 08h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport)

- Samedi 23 novembre

03h30 - 04h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

07h00 - 09h00 : Qualifications (Canal+ Sport)

- Dimanche 24 novembre

07h00 : Départ du Grand Prix (Canal +)