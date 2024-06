Mercato : Il refuse une fortune pour signer à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est déchaîné en cette fin de mois de juin. Après avoir annoncé un accord de principe avec Roberto De Zerbi, le club marseillais aurait avancé dans le dossier Ismaël Koné. Les négociations arrivent à leur fin et devraient aboutir à l'arrivée du milieu de terrain de Watford à Marseille. Le joueur aurait refusé plusieurs offres pour rejoindre les rangs de De Zerbi.

C'est sans doute le secret le moins bien gardé de ce début de mercato. Roberto De Zerbi devrait bien prendre en main l'équipe première de l'OM dans les prochains jours. Pablo Longoria s'active donc en coulisses pour lui offrir une équipe compétitive. Selon Fabrizio Romano, Lilian Brassier sera la première recrue et sera suivi d'Ismaël Koné.

Accord trouvé avec un milieu de terrain

Comme indiqué par Foot Mercato ce mardi, l'OM est parvenu à trouver un accord total avec Watford, mais aussi avec Ismaël Koné. Actuellement aux Etats-Unis pour participer à la Copa America avec le Canada, le milieu de terrain aurait accepté de signer un contrat longue durée avec le club marseillais.

Koné a refusé plusieurs offres XXL