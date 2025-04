Ibrahimovic : Sa punchline au PSG sur la cocaïne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2012, Zlatan Ibrahimovic a quitté le Milan AC pour rejoindre le PSG. Un recrutement qui a permis au club de la capitale de passer dans une autre sphère. En effet, le Suédois a amené son professionnalisme à Paris et il n’a pas manqué de le communiquer au reste de ses coéquipiers. Ancien du PSG, Zoumana Camara a d’ailleurs raconté une anecdote à ce propos.

Zlatan Ibrahimovic aura donc passé 4 saisons sous le maillot du PSG. De 2012 à 2016, le Suédois a énormément apporté sur le terrain, mais pas seulement. En effet, en dehors, l’ancien du Milan AC a également été très précieux. Ils ont été nombreux à raconter à quel point Ibrahimovic avait permis au PSG, qui venait de se faire racheter par le Qatar, de se professionnaliser. Une mentalité de champion qui se traduisait au quotidien avec certaines punchlines dont Ibra avait le secret.

« Ce jour là, je vais fumer la chicha et je vais aussi prendre de la cocaïne »

Au PSG, Zoumana Camara a eu la chance de côtoyer Zlatan Ibrahimovic. Et pour Kampo, il a raconté une anecdote à propos du Suédois, révélant alors : « Ibrahimovic ? Je vais te donner une anecdote, sans donner de nom. Les mecs voulaient l’intégrer. Ils lui disent : « Viens dans la chambre, on va fumer la chicha ». On était en pré-saison, les mecs de temps en temps, ils fument, pas de problème. Les mecs sont dans la chambre, ils fument la chicha, ils lui disent : « Tu veux ? ». Il dit non. Après, il me regarde, il me dit : « Dis leur. Le jour où je vais fumer la chicha, c’est le jour où je vais arrêter le football. Et ce jour là, je vais fumer la chicha et je vais aussi prendre de la cocaïne. Mais jusque-là, je vais vivre comme un professionnel et agir comme un professionnel ». Et moi, je dois dire à des mecs qui sont là en train de fumer la chicha ».

« Ça a mis un froid »

« Mais s’il y a des trucs tu sens qu’il faut pas dire, ça peut créer des tensions, ça, il faut que je le dise. Faut que je dise tout, parce que ça c’est un vrai message. Le mec vient d’arriver, c’est Zlatan Ibrahimovic, et il te dit que lui vit comme un professionnel, il se comporte comme un pro et ça il le fera à la fin. Il faut que je le dise. Ce sont ses mots à lui, mais faut qu’ils l’entendent. Après, chacun fait comme il veut. Je dis que pour lui c’est comme ça, comme ça, ça a mis un froid. Mais c’était le départ de la vision du mec et ce qu’il allait à chaque fois être », a poursuivi Zoumana Camara.