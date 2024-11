Le Paris FC veut recruter le nouveau Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Des stars peut-être, mais des pépites parisiennes en priorité. La famille Arnault va prendre la tête du Paris FC, avec le soutien du groupe Red Bull, promettant une transformation majeure du club. Contrairement au PSG, le PFC souhaite miser sur la formation plutôt que sur des transferts spectaculaires, afin de dénicher les futures grandes pépites parisiennes.

Il ne manque plus que l’officialisation. Dans les prochains jours, la famille Arnault deviendra actionnaire majoritaire du Paris FC, accompagnée dans son projet par le groupe Red Bull. L’autre club de la capitale va donc changer de dimension grâce aux moyens colossaux de ses nouveaux propriétaires. Mais contrairement au PSG, le PFC n’entend pas réaliser de folies sur le marché des transferts.

« Des stars ? Ce n’est pas l’idée aujourd’hui »

« Des stars ? Ce n’est pas l’idée aujourd’hui, répond Antoine Arnault, interrogé par Le Figaro. Évidemment, il faut rêver dans la vie. Je rêve de la Ligue des champions comme n’importe quel supporter. Simplement, il faut être réaliste. Aujourd’hui, notre objectif, c’est la montée en L1, pas la Ligue des champions. Il ne faut pas brûler les étapes dans le sport. Sinon, on se blesse. Et je n’ai pas envie qu’on se blesse. Nous allons faire les choses bien car nous ne sommes pas dans l’urgence. On n’est pas un fonds d’investissement mais une famille qui sait travailler le temps long avec nos maisons et qui va faire exactement la même chose sur ce projet ». Le futur propriétaire du Paris FC entend miser sur son centre de formation grâce au vivier de l'Île-de-France.

« Nous aurons, je l’espère, les meilleurs formateurs et experts pour dénicher très tôt les pépites »

Interrogé sur la possibilité d’avoir dans ses rangs le nouveau Kylian Mbappé, natif de Paris ayant grandi à Bondy, Antoine Arnault ne cache pas ses ambitions : « La formation sera la base du projet. Nous allons agrandir notre centre et nous aurons, je l’espère, les meilleurs formateurs et experts pour dénicher très tôt les pépites. Elles viendront s’entraîner chez nous, progresser chez nous, jouer dans nos équipes, chose qui est beaucoup plus difficile dans des équipes qui sont déjà en Ligue des champions. J’espère que nous deviendrons le grand club formateur de la région francilienne. »