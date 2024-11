Le Paris FC prépare une folie avec le PSG, Riolo calme tout le monde

Alexis Brunet

Prochainement, Paris pourrait bien compter deux clubs en Ligue 1. En effet, le Paris FC est sur la bonne route pour monter dans l’élite du football français. Reste à voir où évoluera la formation prochainement rachetée par le groupe Red Bull et la famille Arnault. L’hypothèse de joueur dans le stade du PSG au Parc des princes existe, mais selon Daniel Riolo, cela n’est clairement pas possible.

Dernièrement, la famille Arnault et le groupe Red Bull ont annoncé qu’ils allaient racheter le Paris FC. Cela a alors fait naître des espoirs de rivalité avec le PSG, même si pour le moment le PFC est toujours en Ligue 2 (leader avec un point d’avance sur Lorient). Si les actuels pensionnaires du Stade Charléty accèdent à la Ligue 1, plusieurs questions vont se poser, notamment celle concernant l’enceinte qui accueillera les matches à domicile.

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Le Paris FC reconnaît penser au Parc des princes

Dans l’émission L’Équipe du Soir, l’actuel président du Paris FC, Pierre Ferracci, a été interrogé sur le possible stade qui accueillera les matches de son équipe à domicile, en cas de promotion en Ligue 1. Le président parisien a déclaré que l’hypothèse de partager le Parc des princes avec le PSG était sur la table. « Par des temps de pénurie où l’on ne multiplie pas les équipements publics, je veux dire que c’est une hypothèse qu’il ne faut pas totalement rejeter. C’est sûr que, en tout cas s’il n’y avait pas de possibilité d’extension à Charléty ou à Jean-Bouin, la question de la volumétrie se poserait. Pour l’instant, remplir un stade de 20.000 places ça suffit à notre bonheur. Que l’on soit en Ligue 2 ou qu’on soit en Ligue 1. Après on verra. La question du partage, en effet, peut-être qu’un jour elle se posera. Après j’espère que les deux clubs traiteront leur problème de stade de façon intelligente et qu’il n’y aura pas de guerre des stades à Paris. »

Un partage du Parc des princes est impossible selon Riolo

Selon Daniel Riolo, cette hypothèse a peu de chances de se concrétiser. Le journaliste a déclaré lors de l’After Foot que le Parc des princes était trop décoré aux couleurs du PSG pour qu’un partage soit possible. « Alors il faudrait qu’entre chaque match la déco soit refaite. Il y a toute cette déco, il y a le rouge et le bleu des fauteuils, il y a le logo de la Tour Eiffel, il y a du côté des le tribune Autueil des grafs extraordinaires. Le Parc est décoré 100% PSG. »