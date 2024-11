PSG - Qatar : Labrune pousse un coup de gueule !

Alexis Brunet

Depuis son rachat par le Qatar en 2011, beaucoup de voix s’élèvent contre le PSG. De nombreuses personnes reprochent au club de la capitale son poids dans les grandes décisions. Qualifié souvent d’allié du champion de France, Vincent Labrune a tenu à faire taire ses rumeurs, tout en remerciant le PSG pour tout ce qu’il a fait pour le football français ces dernières années.

Depuis le début de la Ligue des champions cette saison, le PSG est en grande difficulté. Le club de la capitale pointe actuellement à la 25ème place et cela n’incite pas à l’optimisme pour une qualification pour la phase à élimination directe de C1. Cela contraste avec la situation des autres clubs français en Ligue des champions, qui sont eux plutôt bien placés.

Labrune défend le PSG

Interrogé par L’Équipe, Vincent Labrune s’est exprimé au sujet du PSG. Le président de la Ligue a tenu à se dédouaner de possibles conflits d’intérêts, tout en soulignant les bonnes performances du club de la capitale, qui ont porté le football français ces dernières années en Ligue des champions. « Déjà, je rappelle que je n'étais pas son candidat en 2020 quand je me suis présenté car il soutenait Michel Denisot. Et que le contrat de commercialisation exclusive des droits de la L1 à l'international s'est arrêté après mon élection. Ensuite, sur la question des conflits d'intérêts et de son poids à la LFP, la situation est strictement la même depuis le rachat du PSG par QSI. Ni plus ni moins. Elle est proportionnelle au poids de son club et de son actionnaire dans l'économie du foot français. Les investissements du Qatar et les résultats du PSG ont porté à bout de bras le football français ces dernières années, il ne faudrait pas l'oublier. »

Le Bayern Munich au programme pour le PSG

Le PSG n’est donc pas bien classé actuellement en Ligue des champions et cela risque de ne pas s’améliorer prochainement. Lors de la prochaine journée de C1, le club de la capitale se rendra sur la pelouse du Bayern Munich. La tâche sera donc dure pour les Parisiens, qui auront grandement besoin d’emporter les trois points.