Thierry Henry a refusé un gros salaire en France !

Jean de Teyssière

Désormais en National 2 depuis leur relégation administrative, les Girondins de Bordeaux tentent de remonter la pente. Huitième au classement avec deux matchs en retard, le club aquitain aurait pu connaître une tout autre destinée, si Thierry Henry n’avait pas refusé de le rejoindre en 2018. Le champion du monde français a en effet refusé une grosse offre de la part de Bordeaux pour privilégier la sélection belge.

En 2018, les Girondins de Bordeaux ont terminé la saison à la sixième place après une fin de saison canon avec six victoires lors des sept derniers matchs. Mais durant l’été, Gustavo Poyet part du club avec fracas, furieux de voir Gaëtan Laborde vendu alors qu’il comptait encore sur lui. C’est alors que le nom de Thierry Henry surgit.

Mercato : Henry a vendu la mèche pour le retour de Zidane https://t.co/JS2PoB5cxR pic.twitter.com/kBhNYWXPxN — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Henry a recalé Bordeaux

Sans aucune expérience en tant qu’entraîneur, Thierry Henry est approché par Bordeaux pour prendre les rênes du club bordelais pour la saison 2018-2019. A ce moment-là, les propriétaires du club girondins, M6, discutent avec les Américains de GACP et King Street pour un rachat. Tout bascule le jour où un cabinet d’avocats suisses lié à GACP appelle Thierry Henry pour lui signifier que les recrues devront toutes être validées par le fond américain. Henry doute et explique alors à Nicolas de Tavernost, propriétaire du club, qu’il ne viendra que si Bordeaux n’est pas racheté. M6 réfléchit et accepte le deal. L’homme d’affaires français rappelle Henry, comme expliqué dans le livre Girondins de Bordeaux : enquête sur une descente aux enfers : « Quand je lui dis ça, silence. Il réfléchit. Et finit par me dire non, car il a pris des engagements avec la sélection belge et qu’il ne veut pas revenir dessus. »

Bordeaux avait proposé un gros salaire à Henry !

Un refus qui empêche alors Thierry Henry d’empocher une sacrée somme d’argent. Le livre, écrit par deux journalistes, détaille que l’offre proposée au futur coach des espoirs est de 200 000€ par mois, soit un salaire annuel de 2,4M€. Encore une révélation qui risque de faire bondir les supporters bordelais.