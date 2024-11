XV de France - Jalibert : Il se lâche sur Galthié

Axel Cornic

Si le XV de France a fait un trois sur trois lors de la tournée de novembre, avec notamment une victoire de prestige sur la Nouvelle-Zélande (30-29), les polémiques n’ont pas manqué. C’est le cas avec Matthieu Jalibert, relégué au rang de troisième ou quatrième choix au poste de demi d’ouverture par Fabien Galthié.

Avec la blessure de Romain Ntamack, la titularisation de Matthieu Jalibert en 10 semblait être une évidence. Pas pour Fabien Galthié, qui a décidé de replacer Thomas Ramos à ce poste, avec l’ouvreur de l’UBB qui a été remplaçant lors du premier match face au Japon. Et le déclassement a continué contre la Nouvelle-Zélande, où il a été relégué dans le groupe des réservistes.

XV de France : Bernard Laporte se lâche sur la polémique Jalibert ! https://t.co/jxdDJoD3HL pic.twitter.com/ZpxRoUZUZB — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Jalibert claque la porte du XV de France

Un coup dur pour le joueur, qui a finalement demandé à Galthié de pouvoir quitter le rassemblement du XV de France, pour retrouver son club de l’UBB. Une décision qui n’a pas manqué de faire parler, avec notamment la récente sortie de Guy Novès. « Matthieu a un énorme talent. Je ne le connais pas suffisamment pour savoir si, effectivement, en interne, tout se passe très bien. De l’extérieur, il donne l’impression d’avoir un énorme talent, tout en étant différent de Romain Ntamack ou Thomas Ramos » a expliqué l’ancien sélectionneur, sur Sud Radio.

« En Australie, Galthié avait demandé à Laporte de rentrer en France »

Mais Novès a surtout révélé que Fabien Galthié a vécu exactement la même situation que Matthieu Jalibert par le passé... et lui aussi avait quitté le XV de France ! « J’avais été invité en Australie quand l’équipe de France jouait la petite finale de la Coupe du Monde » a-t-il raconté. « Yannick Bru était capitaine et Fabien Galthié avait demandé à Bernard Laporte, qui était à l’époque entraîneur, de rentrer en France. Il n’avait pas joué la petite finale. Donc quand on a fait soi-même ce genre de départ, on ne peut que l’accepter de la part d’un garçon comme Matthieu Jalibert ».