XV de France : Jalibert a fait une erreur après la polémique !

Le cas de Matthieu Jalibert a énormément fait parler cet automne, avec notamment son départ du rassemblement juste avant le choc face aux All Blacks. Pour Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du XV de France, l’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles aurait pu avoir une réaction différente et notamment accepter la mise à l’écart imposée par Fabien Galthié.

La tournée de novembre a été quasiment parfaite, à part une petite polémique. Considéré comme le second ouvreur du XV de France derrière Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a pris un sacré coup sur la tête. Fabien Galthié a en effet décidé de miser sur Thomas Ramos en l’absence de son titulaire habituel, ce que le joueur de l’UBB n’a pas vraiment accepté.

« On est nombreux à apprécier Matthieu Jalibert »

Remplaçant face au Japon, il a en effet demandé à Galthié de quitter le groupe élargi face à la Nouvelle-Zélande, lorsqu’il a appris qu’il serait réserviste. Une décision forte qui n’a pas manqué de faire réagir, puisque même une semaine plus tard les débats tournent souvent autour de ce sujet. C’était le cas ce dimanche soir, dans le Canal Rugby Club. « Il ne s'est pas trop exprimé. C'est un tort pour son entourage et les gens qui l'apprécient. On est nombreux à apprécier Matthieu Jalibert » a confié Marc Lièvremont, sélectionneur du XV de France de 2007 à 2011.

« Il doit grandir et être au service d'un groupe France »

« Le sélectionneur fait un choix et la suite lui a donné raison. Ce n'est pas une humiliation. Il y a des garçons comme Brice Dulin, qui est un garçon exceptionnel, il a fait des aller-retours pendant trois ans » a poursuivi Lièvremont, au micro de Canal+. « Le système à 42 joueurs est plus contraignant pour les joueurs. Il est dur à accepter. Matthieu (Jalibert) doit grandir et être au service d'un groupe France. Son entourage ne doit pas le victimiser »