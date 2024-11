XV de France : Un coup de maître signé Galthié !

Axel Cornic

Après un été catastrophique au niveau de l’image, le XV de France a remis l’église au centre du village, avec trois victoires sur ses trois matchs de la tournée de novembre. Et pour Denis Charvet c’est surtout à mettre au crédit de Fabien Galthié, qui a fait plusieurs choix forts récemment, avec notamment la mise à l’écart de certains cadres.

2024 n’a pas vraiment été la meilleure année pour Fabien Galthié. Le contrecoup de la Coupe du monde l’a longtemps poursuivi et le Tournoi des 6 Nations qui a suivi n’a pas vraiment balayés les doutes autour du XV de France. La tournée estivale en Amérique du Sud n’a évidemment rien arrangé, avec notamment la polémique Melvyn Jaminet et l’Affaire Jégou-Auradou.

« Il a montré qu’il était ouvert, qu’il n’avait pas peur de sortir des joueurs »

Cette tournée d’automne a tout changé, avec notamment une victoire de prestige face à la Nouvelle-Zélande (30-29). Et pour Denis Charvet il n’y a pas de doute : le grand gagnant c’est bien Fabien Galthié ! « Avant, il était plutôt conservateur. Il a montré qu’il était ouvert, qu’il n’avait pas peur de sortir des joueurs. C’est super par rapport à la dynamique, à l’émulation dont il parle, et qui a très, très bien fonctionné. On l'a vu hier avec Ollivon qui a été exceptionnel. Il a créé une émulation alors que ce n’était pas son fort. Je dois saluer ses choix qui ont été payants » a expliqué l’ancien international, au micro de RMC Sport.

« Je me demande comment va faire Fabien Galthié pour le premier match du Tournoi »

« Après, c’est une équipe de France clinique. Elle est froide. On n’a pas la possession, mais à chaque fois qu’on a le ballon sur les turnovers, on est très forts au pied, on est très forts à la main. On l’a vu hier avec des joueurs qui commencent à exploser » a poursuivi Denis Charvet. « Bielle-Biarrey, on ne l'attendait pas. Il y a deux ans, il était timide à la Coupe du monde. Ce n’était pas le même joueur. Thomas Ramos est en train de s’imposer à l’ouverture, je me demande comment va faire Fabien Galthié pour le premier match du Tournoi. Thomas Ramos me semble incontournable à ce poste. Il a été prodigieux. C’est presque inattendu ce qu’il a fait. Il y a aussi la force tranquille de cette équipe qui ne semble jamais s’affoler ou douter ».