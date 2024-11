XV de France - Argentine : «Battre le professeur», il vide son sac avant le choc !

Axel Cornic

Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, le XV de France s’apprête à disputer le dernier match de sa tournée de novembre. Ce sera ce vendredi, face à une Argentine, qui a bien failli accrocher l’Irlande le week-end dernier (22-19) et qui semble plus remontée que jamais avant de croiser le fer avec les Bleus.

Certains avaient des doutes concernant le niveau du XV de France, mais la victoire sur les All Blacks les a tous balayés. Il ne faut toutefois pas se croire déjà à l’abri, puisque ce vendredi c’est l’Argentine qui va venir défier les hommes de Fabien Galthié sur la pelouse du Stade de France.

« Avec la France, c’est un peu une relation grand frère, petit frère »

Plus Français des Argentins, Juan Imhoff a livré un long entretien à Mathieu Bastareaud avant cette rencontre, qui sent déjà la poudre. « Pour nous, la France reste notre rêve. Pourquoi on met autant d’énergie ? parce que c’est le respect : pour ton père, ton mentor. C’est là où on s’engage davantage. C’est une façon de montrer le respect, c’est de battre le professeur, celui qui te motive et t’inspire. Avec la France, c’est un peu une relation grand frère, petit frère » a expliqué l’ancien ailier du Racing 92, dans le podcast Basta Show.

« Quand t’as rien à perdre, tu le joues différemment »

« Je suis venu en France, j’ai fait toute ma carrière, j’ai appris la langue, j’ai appris la culture, l’histoire. C’est là où on veut montrer qu’on est là » a poursuivi Imhoff, avant de louer les talents du XV de France. « L’équipe de France, ça fait quelques années qu’elle est très en forme. On est invité à la table des grands pour au moins les concurrencer, voir où on est aujourd’hui. C’est là que ça va rendre le match un peu plus compliqué. Quand t’as rien à perdre, tu le joues différemment. Dans la tête, ça joue ».