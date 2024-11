Mercato - Mbappé : Le PSG s'est mis en quatre pour son accueil !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été l'une des pierres angulaires du PSG sur le terrain pendant ses sept saisons passées au Paris Saint-Germain. Et au sein du groupe parisien, la nouvelle star du Real Madrid a été une tête de gondole très importante pour l'adaptation des recrues du club au fil du temps comme Thilo Kehrer l'a avoué.

Thilo Kehrer a débarqué à l'été 2018 dans un vestiaire de stars au PSG. Neymar, Kylian Mbappé, Dani Alves ou encore Gianluigi Buffon étaient tous de la partie. Du haut de ses 21 ans, le défenseur central et latéral droit allemand a dû s'acclimater à une nouvelle vie et nouvelle culture. Cependant, il ne lui aura pas fallu longtemps pour se sentir chez soi.

«C'était des mecs qui ont tous aidés au niveau de l'intégration»

Et ce, grâce au travail effectué par le groupe à l'époque entraîné par son compatriote allemand Thomas Tuchel. Aujourd'hui joueur de l'AS Monaco où il a reçu Zack Nani pour un live Twitch, Thilo Kehrer s'est livré sur son intégration au PSG plutôt facile. « Comment j'arrive à m'intégrer dans un tel vestiaire ? Juste en étant moi-même. J'ai eu la conviction que nous sommes tous des êtres humains. Même une grande star qui a fait de grandes choses, à la fin on fait le même sport. Ca s'est très bien passé. C'était des mecs qui ont tous aidés au niveau de l'intégration. Qui ont montré comment les choses marchaient ».

«J'avais toujours de bonnes relations avec Marqui, avec Marco Verratti avec Kylian»

Pour Zack en roue libre, Thilo Kehrer a d'ailleurs révélé les identités de ceux qui l'ont aidé à faire du PSG sa maison. « Avec qui ai-je bien accroché ? Avec plein de gens. Franchement, j'avais toujours de bonnes relations avec Marqui(nhos) , avec Marco Verratti avec Kylian (ndlr Mbappé). Un des plus proches c'était Presko (ndlr Presnel), Kimpembe. On lui souhaite de revenir. On va jouer le PSG en janvier, peut-il qu'il reviendra. Franchement, ça me ferait plaisir pour lui. Keylor Navas, Sergio Ramos et avec le reste je m'entendais bien presque avec tout le monde. Il y avait juste des mecs avec qui tu avais plus de connexions et d'affinités ».