Daniel Riolo : Le gros coup de pression de RMC

Alors que RMC se prépare à lancer sa nouvelle chaîne intitulée « L’After Foot TV », Karim Nedjari a évoqué les forces en présence, notamment l'une de ses têtes d'affiche Daniel Riolo. Passé par Canal +, le responsable indique qu'il n'hésite pas à recadrer le journaliste, notamment lorsqu'il exprime son mécontentement au micro.

Directeur général de RMC depuis un peu plus de quatre ans, Karim Nedjari a fait un point sur l’état des troupes. Si l’audience stagne à 3 millions, le responsable ne voudrait pas casser le ton qui fait la singularité de la chaîne.

L'avertissement de Nedjari

« La passion nécessite la maîtrise. RMC est une radio populaire ; mais plus on parle au populaire, plus il faut soigner son discours et être posé » a confié Nedjari. Mais il réclame, un juste milieu. Il lui arrive ainsi d’intervenir lorsque certains journalistes laissent manifester leur état d’arme.

« Ce n'est pas parce que tu hurles que tu as raison »

Par exemple, Nedjari a remonté, à de nombreuses reprises, les bretelles de Daniel Riolo. « Ce n'est pas parce que tu hurles que tu as raison. Je l'ai souvent dit à Daniel (Riolo) : "Ce que tu dis en hurlant, je l'écouterais davantage avec un ton apaisé." On gagnerait tous à moins hurler pour être mieux entendu » a-t-il lâché au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.