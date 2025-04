Zidane : «J’ai dit oui», il accepte une proposition !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Discret dans les médias, Zinédine Zidane est apparu lors de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux Olympiques de Paris. Le champion du monde 1998 avait partagé un moment avec son ami Jamel Debbouze au cours d'une séquence tournée en amont au Stade de France. L'acteur est revenu sur cet instant magique.

Zinédine Zidane et Jamel Debbouze ont partagé un moment privilégié lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. Les deux hommes, amis dans la vie, ont tourné une séquence dans l’enceinte du Stade de France. Présent sur le plateau de C à Vous, l’acteur est revenu sur cette collaboration.

Debbouze n'a pas hésité

Lorsqu’il avait été contacté par le metteur en scène Thomas Jolly, Debbouze n’avait pas masqué sa surprise. « Quand Thomas Jolly m’a parlé de Zidane et des JO, j’ai dit oui direct. Etre face à Zidane est toujours un moment exceptionnel. Pour les JO, ça l’était encore plus ! On me parle encore de « Zizou Christ » » a-t-il déclaré sur France 5 ce vendredi soir.

Zidane était omniprésent durant les derniers JO

Après cet échange avec Debbouze, Zidane était apparu en chair et en os à la fin de la cérémonie d’ouverture. Au pied de la Tour Eiffel, le champion du monde 1998 avait transmis la flamme olympique à Rafael Nadal, autre monument du sport.