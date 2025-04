Clash au PSG, les conséquences que personne n'a vu venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 1er octobre 2024, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Arsenal sans Ousmane Dembélé, écarté volontairement par Luis Enrique pour des raisons de comportement. Retrouvé depuis ce clash, le Français a été piqué dans son orgueil par le coach espagnol selon Marcel Desailly. Un scénario qui a profité au numéro 10 parisien.

Il fait assurément partie des meilleurs joueurs du monde en 2025. Meilleur buteur européen depuis le début de l’année civile, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le leader offensif du PSG depuis le départ de Kylian Mbappé. Pourtant, l’exercice 2024-2025 du numéro 10 parisien a connu des bas comme au début du mois d’octobre, lorsque ce dernier avait été volontairement écarté par Luis Enrique, qui ne l’avait pas convoqué pour le déplacement face à Arsenal en Ligue des Champions.

« La meilleure chose que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir fait jouer à Londres »

Si depuis, Ousmane Dembélé a pris une autre ampleur dans son jeu avec le PSG, Luis Enrique lui, n’a jamais regretté ce choix, bien au contraire. « La meilleure chose que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir fait jouer à Londres (contre Arsenal) où j'ai été très critiqué. C'est ma meilleure décision de l'année. Le reste, c'est lui qui l'a fait tout seul. En revanche, l'évènement londonien a été très important », déclarait ainsi le coach espagnol il y a plusieurs semaines. Désormais sous le charme de l’international Français, Luis Enrique a pu compter sur un sursaut d’orgueil de la part de ce dernier.

« Les petits inconvénients avec Luis Enrique qui l’ont piqué dans son amour propre »

« Dembélé plus confiant ? Certainement, avec le départ de Mbappé, son repositionnement, mais aussi cette concentration, cette idée de devenir un killer (tueur, ndlr), grâce à la position dans laquelle on l’a mis, et puis les petits inconvénients avec Luis Enrique qui l’ont piqué dans son amour propre. Enfin, c’est le talent qui fait le reste », a ainsi analysé Marcel Desailly au micro de BeIN Sports ce samedi.