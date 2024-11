Mercato : Luis Campos prépare un sale coup au PSG ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Campos (60 ans) partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que le club de la capitale voudrait le prolonger, le conseiller football portugais ne serait pas pressé d'accélérer les négociations, et ce, parce qu'il aurait certaines exigences.

Le 1er juillet 2022, le PSG a officialisé l'arrivée de Luis Campos. En effet, le Portugais s'est engagé pour une durée de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025, avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Luis Campos endossant le rôle de conseiller football au PSG.

PSG : Campos fait trainer sa prolongation

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Luis Campos fera ses valises cet été s'il ne rempile pas d'ici là. Pour ne pas voir son conseiller football claquer la porte du Parc des Princes, les hautes sphères parisiennes auraient lancé les négociations pour le prolonger. Toutefois, Luis Campos pourrait faire capoter l'opération.

PSG : Arsenal est à l'affût pour Campos

Selon les informations de SPORT, l'avenir de Luis Campos serait de plus en plus incertain. Alors que son contrat se termine le 30 juin, le Portugais ne semble pas être pressé d'accélérer les négociations avec le PSG. Ayant lancé un nouveau projet basé sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, Luis Campos aurait des exigences bien précises pour rempiler. Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Arsenal serait sur les traces de son conseiller football, voulant remplacer Edu, qui a démissionné de son poste de directeur sportif au début du mois de novembre.