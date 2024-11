Mercato - PSG : Le Qatar soulagé par un club de Ligue 1 ?

Arnaud De Kanel

Le Qatar est satisfait du travail de Luis Campos et souhaite lui faire signer un nouveau contrat dans les prochaines semaines. Mais depuis quelques jours, le Portugais suscite l'intérêt d'Arsenal et il pourrait logiquement être séduit par le projet du club anglais. Conscient de la difficulté du dossier, les Gunners étudient d'autres options dont une menant à Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois.

Le PSG a l'intention de boucler des signatures dans les prochaines semaines. Hormis Luis Enrique, Luis Campos devrait également prolonger l'aventure. Or, le conseiller sportif portugais intéresse un cador anglais et il pourrait donc réfléchir à deux fois avant de signer son nouveau contrat.

Arsenal s'intéresse à Campos

D'après les informations de TBR Football, Arsenal songerait à Luis Campos suite au départ d'Edu. « L'intérêt pour Campos intervient après qu'Arsenal ait tenu des discussions sur la planification future à Los Angeles cette semaine suite à la démission choc d'Edu. Le manager des Gunners, Mikel Arteta, a profité de la trêve internationale pour rencontrer les propriétaires Stan et Josh Kroenke, ainsi que les directeurs Tim Lewis et Richard Garlick, et le directeur sportif adjoint Jason Ayto, dans la ville californienne », précise Sky Sports. Mais le conseiller sportif du PSG n'est pas le seul sur la liste.

Arsenal active la surprenante piste Lorenzi

Un directeur sportif de Ligue 1 serait en effet dans les petits papiers d'Arsenal. Selon Foot Mercato, il s'agit de Grégory Lorenzi, actuellement en poste au Stade Brestois. Tomáš Rosický, Per Mertesacker, Thiago Scuro (AS Monaco), Simon Rolfes (Bayer) et Roberto Olabe (Real Sociedad) sont également des noms évoqués. De quoi soulager le PSG.