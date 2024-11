F1 : Après Lewis Hamilton, un nouveau pilote va débarquer chez Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton est sur le point de refermer le chapitre Mercedes. Il ne lui reste plus que trois courses à courir avec les Flèches d'Argent avant de prendre la direction de Ferrari où il retrouvera Charles Leclerc. Mais voilà qu'un autre pilote pourrait débarquer à Maranello en la personne de Guanyu Zhou.

La Formule 1 s'apprête à vivre un moment d'histoire. En effet, dans quelques semaines, Lewis Hamilton entamera son aventure avec la mythique écurie Ferrari. Le septuple champion du monde récupère la place de Carlos Sainz et il fera équipe avec Charles Leclerc. Il pourrait également être amené à côtoyer un autre pilote.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Ferrari cherche un réserviste

Les cartes ont été redistribuées dans le paddock pour la saison 2025. Réserviste pour Ferrari jusqu'à présent, Ollie Bearman sera au volant de la Haas la saison prochaine. Ainsi, La Scuderia doit se trouver un nouveau troisième homme puisqu'Antonio Giovinazzi, qui partageait ce rôle avec Bearman, ne pourra pas l'occuper à plein temps puisqu'il doit partager son temps avec le Championnat du monde d’Endurance. Ferrari devrait donc recruter un nouvel élément.

Zhou chez Ferrari ?

Selon les informations du Corriere della Serra, ce pilote pourrait bien être Guanyu Zhou. Le Chinois est à la recherche d'une opportunité puisqu'il n'a pas de baquet pour la saison à venir. En effet, il a été remplacé, au même titre que Valtteri Bottas, par Nico Hulkenberg et Gabriel Bortoleto dans l'écurie qui deviendra Audi en 2026. La nationalité de Zhou est un sacré avantage car ce dernier rapporte avec lui d'énorme contrats en provenance de Chine. De plus, il connait bien Ferrari puisqu'il était membre de l'Academy de 2014 et 2018. Pour l'heure, rien n'est fait comme le précise Nextgen-Auto.com. Cependant, seul son nom a circulé. Il semble donc partir avec une certaine longueur d'avance et pourrait donc épauler Charles Leclerc et Lewis Hamilton la saison prochaine.