C’est confirmé, l’OM tenait son Messi !

L'OM a vu passer de nombreux talents au cours de sa riche histoire. Pour certains anciens joueurs, le meilleur d'entre-eux se nommait tout simplement Hatem Ben Arfa. Souleymane Diawara a évoqué son ancien coéquipier et il le place au très haut niveau et assure qu'il avait le talent de Messi.

Arrivé à Marseille en 2009, Souleymane Diawara a rapidement conquis le cœur des supporters olympiens et marqué de son empreinte l'histoire du club phocéen. Le défenseur sénégalais, transfuge des Girondins de Bordeaux, a enrichi le palmarès de l’OM avec cinq titres, devenant une figure emblématique de l’équipe. Loin d’être déstabilisé, il s’est imposé comme un pilier de la défense marseillaise, incarnant un esprit combatif et une détermination sans faille. Plus qu’un simple joueur, Souleymane Diawara restera dans les mémoires comme un symbole de la passion et des succès retrouvés de l'OM à une époque où le club rayonnait à nouveau sur la scène nationale. Et pendant cette période, l'OM pouvait également s'appuyer sur un Hatem Ben Arfa en feu, que le Sénégalais compare à Leo Messi.

« Ben Arfa m’a choqué ? Oui, de fou. J’ai dit que c’était du niveau de Lionel Messi ? Je confirme 10 000 fois. Par contre c’est quand il a envie, quand il n’a pas envie, tu as envie de le défoncer. Mais quand il a envie, même sur la table là il te dribble. Sérieusement. Le titre de champion de France de l’OM, c’est en partie grâce à lui », a-t-il lâché au sujet d'Hatem Ben Arfa pour Ange GR, avant de poursuivre.

« Hatem quand il jouait, le stade était tout le temps plein. Hatem, il est joli à voir jouer, il dribble, le spectacle. Quand tu paies une place de foot, c’est pour ça. Oui je confirme, c’est du niveau Messi. Un mec comme Neymar, un des plus talentueux au monde, qui appelle Ben Arfa El Phenomeno, c’est que c’et quelque chose. C’est Neymar », a ajouté Souleymane Diawara. L'OM tenait donc un grand joueur dans ses rangs...