Mbappé contre Neymar et Messi : C’était la guerre au PSG !

En 2021, le PSG a secoué une nouvelle fois le mercato en s’offrant Lionel Messi. Une signature qui en a fait saliver plus d’un puisque l’Argentin allait être associé à Kylian Mbappé et Neymar. On attendait alors beaucoup de ce trio offensif, qui n’a au final pas bien fonctionné. Il faut dire qu’au sein de la MNM, l’entente n’était clairement pas la meilleure.

Sur le papier, le PSG avait avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, l’un des trios offensifs les plus effrayants de l’histoire du football. Mais la vérité du terrain a été bien différentes. En effet, pendant deux saisons, les trois stars ont réussi quelques coups d’éclat, mais l’association entre Messi, Mbappé et Neymar n’a clairement pas eu les résultats escomptés.

« C’était la guerre entre Neymar et Mbappé »

Si cela n’a pas marché entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, c’est peut-être parce que c’était la guerre entre le Français et ses deux ex-coéquipiers au PSG. Sur TPMP, Cyril Hanouna a expliqué à propos de Mbappé et Neymar : « Faut savoir que c’était la guerre entre Neymar et Mbappé à l’époque au PSG. Et faut savoir que le PSG, si vous parlez avec les dirigeants du PSG, de ce qu’on m’a dit, des gens qui parlent avec eux, ils adoraient Neymar, ils disent que c’est un type qui est très sympathique, un type qu’ils aimaient beaucoup. Et ils n’aiment pas trop Kylian Mbappé ».

« Ça allait mal entre Mbappé et Messi »

Et outre Neymar, Kylian Mbappé n'avait également pas la meilleure des relations avec Lionel Messi. « De ce qu’on me dit des personnes qui connaitraient des gens au PSG, ça allait mal entre Mbappé et Messi », a également fait savoir Hanouna.