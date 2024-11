Un club se fait «pi*ser dessus» par le PSG, Riolo hallucine

Jean de Teyssière

Le trophée des Champions aura lieu cet hiver entre le PSG et l’AS Monaco. Dauphins du PSG la saison passée, les Monégasques devront se déplacer à Doha puisque la rencontre aura lieu au Qatar. Une décision incompréhensible pour Daniel Riolo, qui demande au club du Rocher de se rebeller.

Initialement, le trophée des Champions entre le PSG et Monaco devait se tenir cet été, en Chine. Finalement, cette idée a été avortée, suite à des problèmes logistiques et administratif. La rencontre se tiendra finalement au Qatar, au grand dam de Daniel Riolo.

«Arrêtez de vous faire pisser dessus»

Durant L’After Foot diffusée sur RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo s’est insurgé devant la tenue du trophée des Champions au Qatar en janvier prochain : « Pendant longtemps, pour ramasser de l’oseille et parader un peu, ils ont vendu ça aux 4 coins du monde. Finalement, personne n’en voulait. Ils ont voulu faire les malins, au dernier moment, ça ne s’est pas fait avec la Chine pour une histoire de passeport. En fait c’est le PSG qui a planté la Chine. Monaco, on leur a dit : « Ecoutez, ça ne se fait pas ». Monaco, qui ne fait jamais de vague, je ne comprends pas ce club. Arrêtez de vous faire pisser dessus comme ça. Quelques jours passent « Monaco au fait, on va peut-être le fait fin août chez vous ». Monaco dit ok et puis après Nasser : « Non, on va pas le faire ». Parce que c’est Nasser qui décide, il appelle Labrune et il exécute. Pas de Trophée des Champions… On pensait que ça ne se ferait plus et maintenant « il faut quand même le faire ». Et là ils décident de le faire à Doha, donc à la maison. »

«Ils sont tous à la botte de Nasser»

« Si le PSG a un petit stage de 3 jours avant, ça ne mangera pas de pain que ce soit en sortie de stage. Et alors Monaco, « les amis vous venez, c’est nous qui décidons, vous vous bougez, montez dans l’avion ». Monaco, ils exécutent. On leur dit quoi faire, ils le font, poursuit-il. Moi, à leur place, « mais allez vous faire voir. On n’est pas vos larbins. (…) Le problème c’est que personne ne s’élève contre ça. Ils acceptent tous ça. Tous les clubs. Ils sont tous à la botte de Nasser. Ce n’est même plus une vanne quand je dis : « La LFP vendez les magnifiques locaux, allez vous installer au Campus à Poissy. Faites en sorte que le Qatar dirige la Ligue. » »