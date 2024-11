PSG : Il rejoint Mbappé, Neymar et Messi, c’est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir sur la pelouse d'Angers, le PSG s'est largement imposé (4-2). La victoire était déjà acquise à la mi-temps puisque le club de la capitale menait 4 buts à 0. Sur les quatre réalisations parisiennes, trois ont été servies par Marco Asensio qui a donc réussi un triplé de passes décisives, ce qui est une performance rare. A tel point que dans l'histoire de la Ligue 1, seul un joueur a fait mieux. Mais il s'agit d'un record au PSG qu'il partage avec plusieurs stars.

Auteur d'un début de saison très impressionnant en Ligue 1, le PSG a confirmé sa supériorité en s'imposant facilement à Angers samedi soir (4-2). Un succès déjà acquis à la pause puisque le club de la capitale menait 4 à 0 grâce à des doublés de Bradley Barcola et Lee Kang-In. Positionné en faux-neuf, Marco Asensio n'a pas marqué, mais il s'est distingué d'une autre manière toute aussi impressionnante.

Marco Asensio signe son premier triplé à la passe 🅰️🅰️🅰️



Une performance rare 🔍https://t.co/JWfpRB6kXY — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) November 12, 2024

Trois passes décisives, la performance rare de Marco Asensio

En effet, la LFP a annoncé avoir validé les trois passes décisives du joueur espagnol. Un triplé dans ce domaine est d'ailleurs une performance assez rare, puisque seul un joueur a réussi mieux en Ligue 1, à savoir Memphis Depay qui avait réalisé quatre passes décisives, dont deux sur coups de pied arrêté, lors de la victoire l'OL sur la pelouse du FC Metz (5-0) le 8 avril 2018. Mais il s'agit donc d'un record pour un joueur du PSG en championnat. Avec Marco Asensio, c'est arrivé à 10 reprises dans l'histoire du club de la capitale en Ligue 1. Javier Pastore, Angel Di Maria, Lionel Messi et Neymar l'ont tous réalisé un triplé de passes décisives à deux reprises tandis que Blaise Matuidi et Kylian Mbappé ont également réussi cette performance. Enfin, le dernier joueur de Ligue 1 à avoir délivré trois passes décisives durant le même match n'est autre que Bradley Barcola. C'était le 7 mai 2023 lors d'une victoire de l'OL contre Montpellier (5-4). L'ailier avait alors offert trois buts à Alexandre Lacazette.

«C'est un joueur de top qualité avec le ballon»

Et après la victoire à Angers, Luis Enrique n'avait d'ailleurs pas manqué d'encenser Marco Asensio en conférence de presse. « Je crois que Marco Asensio a fait 3 passes décisives aujourd’hui, c’est bien ça ? C'est un joueur de top qualité avec le ballon, c’est certain. Kolo Muani s’est aussi créé des occasions en entrant en seconde période. C’est une très bonne dynamique. Mon objectif est d’avoir un maximum de joueurs qui veuillent aider, c’est ce qui me plaît. Je ne me mets pas de barrières. S’il y a un maximum de joueurs qui peuvent aider l’équipe, c’est mieux pour tout le monde : pour moi, pour eux et pour l’équipe. C’est mon objectif en tant qu’entraîneur. Si un numéro 9 joue soudainement, peu importe lequel, et qu’il répond présent, j’en suis ravi. Si je n’ai pas fait confiance à un joueur et qu’il me fait changer d’avis en s'entraînant à haut niveau, et en jouant à haut niveau, j’en suis ravi. Je ne me mets pas de barrières, jamais. Jusqu'à présent, avec ce que je vois et la façon dont je veux que mon équipe joue, je procède avec ces joueurs. Mais je laisse toujours la porte ouverte à ce que tout joueur qui joue moins, puisse changer sa situation grâce à l’entraînement et aux minutes de jeu grapillées, ou même juste à l'entraînement. Je suis toujours ouvert à cela », lâchait l'entraîneur du PSG, rapporté par CulturePSG.