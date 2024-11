Mbappé : Hanouna révèle un nouveau clash au PSG !

Jean de Teyssière

Le PSG n’a plus de stars dans son effectif. Durant l’été 2023, Neymar et Lionel Messi ont quitté la capitale française avant d’être imités l’été suivant par Kylian Mbappé. Une nouvelle ère s’écrit au PSG et il pourrait s’agir d’une ère plus calme, Kylian Mbappé ayant été au centre de nombreux conflits, dont l'un l'opposant à Lionel Messi.

Kylian Mbappé vit des instants compliqués en ce début de saison. L’ancien Parisien est largement critiqué en Espagne, après ses récentes prestations à l’opposée de son réel niveau. En tout cas, son départ loin du PSG est une aubaine pour le club parisien, qui avait de plus en plus de mal avec son joueur.

Mbappé habitué au clash avec le PSG

Les sept années passées par Kylian Mbappé au PSG ont été marquées par de nombreux conflits. Le champion du monde 2018 n’avait jamais hésité à prendre la parole publiquement pour révéler ses états d’âme, comme lorsqu’il demandait plus de responsabilités un soir où il remporta le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Jusqu’à cette année, où sa fin d’aventure au PSG a été très compliquée, marquée notamment par le conflit obligeant le PSG de lui payer la coquette somme de 55M€...

«Ça allait mal entre Mbappé et Messi»

Dans l’émission Touche pas à mon poste diffusée sur C8, Cyril Hanouna fait une révélation sur les tensions qui existaient entre Lionel Messi et Kylian Mbappé : « De ce qu’on me dit des personnes qui connaîtraient des gens au PSG, ça allait mal entre Mbappé et Messi. »