«Tu veux faire le boss ?», gros clash avec Ibrahimovic au PSG

Zlatan Ibrahimovic et Tony Chapron ne passeront pas leurs vacances ensemble. En mars 2015, après une rencontre entre le PSG et Lorient, l'international suédois avait réclamé le ballon à l'arbitre de la rencontre d'une manière peu respectueuse. S'en était suivie une discussion animée dans les couloirs du Parc des Princes.

Un match comme un autre pour Zlatan Ibrahimovic. Face à Lorient en mars 2015, le buteur du PSG avait claqué un triplé et, comme le veut la coutume, est allé demander le ballon à l’arbitre de la rencontre, Tony Chapron. Mais ce dernier a refusé d’effectuer ce geste symbolique. Sur Canal +, Chapron a expliqué sa décision.

Chapron revient sur son clash avec Ibra

« On offre le ballon au joueur qui offre un triplé. Et il ne me parle pas de façon respectueuse. Je lui dis “pardon”. Il me dit : “The ball”. Je lui ai dis qu’il manquait des mots et que je ne lui donnerai pas le ballon dans ces conditions » a confié l’arbitre, aujourd’hui retraité des terrains.

« J’aimerais bien le revoir »

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. « Il m’attend dans le tunnel et il me prend à partie : “tu veux faire le boss dans les caméras”. Mais non, ce n’est pas parce que je suis arbitre que l’on ne me devait pas le respect. En plus c’est quelqu’un que j’apprécie, j’aimerais bien le revoir » a lâché Chapron lors d’un épisode de l’émission Détective Mathoux.