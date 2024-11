PSG : Après Mbappé, cet ancien de l'OM annonce du lourd

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du PSG, s'engageant librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de la star de 25 ans, le club de la capitale a décidé de miser un un collectif jeune et fort. Et à en croire Eric Di Meco, le PSG aura les moyen de viser un sacre en Ligue des Champions dans les années à venir grâce à sa nouvelle politique.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. Alors que son contrat avec le club parisien s'est terminé le 30 juin 2024, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG construit un collectif jeune et fort

Alors que Kylian Mbappé est parti l'été dernier, le PSG a changé totalement sa politique. Après avoir éjecté toutes ses superstars, notamment Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos, le club emmené par Luis Enrique a lancé un nouveau projet tourné vers le collectif. Le PSG voulant construire un groupe jeune et fort. D'après Eric Di Meco, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi va devoir se montrer patiente avant de voir les résultats en Ligue des Champions, mais il va finir par devenir un prétendant sérieux pour remporter le titre européen.

Le PSG va être taillé pour remporter la Ligue des Champions

« Le problème du PSG en Ligue des Champions, c'est qu'il est tendre au milieu, voire même devant sur les ailes. Regarde le petit Barcola, il est meilleur buteur du championnat, mais il a du mal à mettre des buts en Ligue des Champions. Il est très maladroit. Donc, c'est qu'il y a un cran supérieur, et peut-être qu'il n'y a pas assez de joueurs capables de le passer. Le PSG doit avoir l'ambition d'aller au bout, mais je pense que le gap est trop grand, ce qui ne sera pas le cas dans les années à venir, parce que le groupe est jeune », a affirmé Eric Di Meco, ancien arrière gauche de l'OM, dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce lundi.