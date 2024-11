Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour cette ancienne star du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une incroyable rumeur est apparue en Espagne ces derniers jours. Suite à la grave blessure d'Eder Militao, certaines voix se sont élevées pour réclamer le retour de Sergio Ramos, sans club depuis son départ du FC Séville à la fin de la saison dernière. Les dirigeants merengues ont étudié cette option et ont pris une grande décision dans ce dossier.

Pour Eder Militao, la saison est déjà terminée. Le joueur brésilien du Real Madrid s’est gravement blessé durant la rencontre face à Osasuna samedi soir (victoire 4-0). Le club a fait savoir que son défenseur souffrait d'une rupture des ligaments croisés du genou et manquera 9 à 10 mois de compétition. Après le coup de sifflet final, Guti, ancien de la Casa Blanca, a réclamé le retour d’une légende au Real Madrid.

Le retour de Ramos est réclamé

« Il faut aller sur le marché. Sergio Ramos n'a pas d'équipe. Il est latéral droit et défenseur central. Il a joué l'année dernière à Séville et s'est bien débrouillé. Vous pouvez aller sur le marché et si vous voulez vraiment faire venir un joueur pour beaucoup d'argent, en sachant que c'est un joueur pour les 10 prochaines années, allez-y et achetez-le. Mais en décembre, pour faire venir un remplaçant dont on ne sait pas comment il va se comporter ou si on va l'avoir l'année suivante, je pense qu'il faut être clair : Sergio » a confié l’ancien joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid a tranché

L’option Sergio Ramos est alléchante sur le papier pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le défenseur espagnol est libre de tout contrat depuis son départ du FC Séville. Par ailleurs, l’ancien du PSG s’entretient physiquement en espérant prendre part à un dernier projet. Selon les informations d’As, cette option a été étudiée en interne par la direction du Real Madrid. Mais ces dernières heures, décision a été prise de ne pas creuser ce dossier. En interne, on évoque un chapitre clos pour Sergio Ramos, qui va encore devoir patienter.