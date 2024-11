Real Madrid : Un retour légendaire est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison est déjà terminée pour Eder Militao. Sorti sur civière, en larmes dès la 26ème minute, l'international brésilien souffre d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite et pourrait être remplacé par une légende du club dans les semaines à venir.

Samedi contrastée pour le Real Madrid. Le club espagnol est sorti vainqueur de son duel face à Osasuna (4-0), mais a perdu trois de ses joueurs sur blessure. Gêné musculairement au bout de 19 minutes de jeu, Rodrygo est sorti et manquera un mois de compétition. Lucas Vazquez a aussi abandonné ses coéquipiers, mais la principale inquiétude concernait l’état de santé d’Eder Militao, sorti du civière, en larmes durant la première période. Les premiers examens ont révélé le pire, à savoir une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. La presse espagnole annonce une durée d’indisponibilité de 9-10 mois.

Le retour de Sergio Ramos attendu

Déjà en délicatesse dans le secteur défensif avec la blessure de David Alaba, le Real Madrid pourrait recruter un joker médical. Et les regards se tournent vers Sergio Ramos, libre depuis son départ du FC Séville. « Il faut aller sur le marché. Sergio Ramos n'a pas d'équipe. Il est latéral droit et défenseur central. Il a joué l'année dernière à Séville et s'est bien débrouillé. Vous pouvez aller sur le marché et si vous voulez vraiment faire venir un joueur pour beaucoup d'argent, en sachant que c'est un joueur pour les 10 prochaines années, allez-y et achetez-le. Mais en décembre, pour faire venir un remplaçant dont on ne sait pas comment il va se comporter ou si on va l'avoir l'année suivante, je pense qu'il faut être clair : Sergio » a clamé Guti, ancien de la Casa Blanca. Présent sur le plateau d’El Chiringuito, Paco Garcia Caridad est du même avis : « Sergio Ramos est libre, le Real Madrid a besoin d’un leader ».

Sergio Ramos envoie un message ?

Hasard ou pas, Sergio Ramos a publié, ce samedi, une vidéo le montrant affûté comme jamais dans un champ. En plein effort, l’international espagnol s’entretient physiquement en attendant un nouveau défi. Et celui-ci pourrait bien venir de son équipe de cœur.