OM : Incroyable, le transfert de Sergio Ramos réclamé en direct

Plus que quelques heures donc avant la clôture du marché des transferts. Ça laisse donc encore un peu de temps à l’OM pour espérer boucler quelques recrues après avoir déjà réalisé un mercato XXL. Et sur la Canebière, certains ont des espoirs complètement fous pour boucler le recrutement de l’OM. C’est ainsi que le transfert de Sergio Ramos a notamment été réclamé.

Acteur majeur du marché des transferts, l’OM a complètement remodelé son effectif suite à la nomination de Roberto De Zerbi. L’entraîneur olympien a accueilli 10 nouveaux joueurs et cela pourrait encore grimper d’ici la fin du mercato. Neal Maupay est ainsi attendu à Marseille, où un défenseur pourrait également débarquer. Et pour ce qui est de renforcer le secteur défensif, un nom fait rêver sur la Canebière : Sergio Ramos.

Sergio Ramos est libre

Alors qu’on a connu Sergio Ramos au FC Séville, au Real Madrid ou encore au PSG, le voilà aujourd’hui à la recherche d’un nouveau défi. A 38 ans, le défenseur central n’a toujours pas raccroché et est actuellement libre de tout contrat. Quel sera alors le prochain club de Ramos ? Et si c’était l’OM ? Jean-Charles De Bono en rêverait.

Le renfort idéal pour l’OM ?

Ancien de l’OM, Jean-Charles De Bono ne dirait pas non pour une arrivée de Sergio Ramos à Marseille. Pour Football Club de Marseille, il a ainsi lâché : « A côté de Balerdi et de Brassier, un Sergio Ramos. Balerdi, ok, il vient de faire 6 mois ok, mais il peut retomber dans ses travers. Est-ce qu’un joueur d’expérience comme ça, qui a l’habitude des gros matchs, Sergio Ramos qui est libre, aiderait pas énormément cette défense marseillaise ? Après, je ne sais pas les salaires. Mais sur une saison, ce sont des vrais pros ces mecs là, ils ont tout connu. Ils sont capables d’apporter à la jeunesse ce qui peut manquer dans la saison. Il faut savoir être accompagné par des joueurs qui ont une personnalité. Ramos, c’est un grand que j’adore ».