Mbappé, l’appel du pied surprise à l'étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien attaquant majeur du Real Madrid dans les années 90, Ivan Zamorano détient toujours le record du nombre de buts inscrits pour sa première saison en tant que joueur du club merengue. Un record que Kylian Mbappé chasse plus que jamais, et l'ancien buteur chilien lui lance un appel du pied en espérant qu'il le détrônera enfin.

Passé par le Real Madrid en 1992 et 1996, Ivan Zamorano reste à ce jour le détenteur du plus grand nombre de buts marqués pour une première saison à la Casa Blanca, avec 37 réalisations en 45 matches lors de la saison 1992-1993. Kylian Mbappé court plus que jamais après ce record, et le buteur français du Real Madrid a d'ailleurs reçu un appel du pied de la part de l'ancien joueur du Chili qui s'est confié à MARCA.

« C'est un vrai crack »

« Cela ne me dérange pas que Mbappé batte mon record parce que c'est un vrai crack, et je suis très fier que sous mon record il y ait des légendes comme Cristiano Ronaldo, le Brésilien Ronaldo, Benzema et Van Nistelrooy », indique Ivan Zamorano, qui donne donc sa bénédiction à Kylian Mbappé pour le détrôner.

« Dans ma mémoire pour le reste de ma vie »

« Être au-dessus, en nombre de buts, de la première saison de tous ces 'monstres' est quelque chose qui restera dans ma mémoire pour le reste de ma vie », poursuit l'ancien buteur chilien du Real Madrid. Reste à savoir si Kylian Mbappé, qui comptabilise actuellement 33 en 46 rencontres, parviendra à dominer Zamorano.