Folie sur le mercato, l'OM prépare encore 5 transferts !

Hyper actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'en a pourtant pas fini pour cet été. D'ici vendredi soir 23h, le club phocéen devrait effectivement continuer de dynamiter le marché des transferts puisque cinq opérations devraient encore être officialisées d'ici la fermeture du mercato. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, ça donc encore bouger à MArseille.

Cet été, l'OM est sans nul doute le club le plus actif sur le mercato. Et pour cause, après une saison ratée et l'arrivée d'un nouvel entraîneur, à savoir Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont mené une très large revue d'effectif qui a notamment abouti à l'arrivée de 10 nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi et Jonathan Rowe. Mais visiblement, ce n'est pas encore suffisamment au goût du board marseillais.

Transferts : L’OM se dirige vers un fiasco sur le mercato ! https://t.co/c1DJUIoh88 pic.twitter.com/U6RyG5159V — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

Maupay, la onzième recrue de l'été à l'OM

Et pour cause, la grave blessure de Faris Moubagna pousse l'OM à se mettre en quête d'un nouvel avant-centre pour offrir un concurrent à Elye Wahi. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions avec Everton se sont accélérées ces dernières heures et devraient aboutir à un prêt avec option d'achat obligatoire. Le club phocéen tient donc la onzième recrue de son été.

Plusieurs départs sont attendus

Mais ce n'est pas tout puisque l'OM va également réussir à très largement dégraisser son effectif. En effet, La Minute OM fait le point sur les dossiers chauds concernant les départs et annonce quatre dossiers particulièrement bien engagés. Le club phocéen a ainsi bel et bien reçu une offre de Turquie pour Pol Lirola, mais qui n'a pas encore été acceptée. De son côté Samuel Gigot se rapproche de la Lazio Rome tandis que Chancel Mbemba a reçu une offre en Arabie Saoudite. Enfin, Jordan Veretout, autre membre du loft, est dans le viseur du Stade Rennais qui est pour le moment incapable de répondre à ses exigences salariales.