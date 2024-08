Mercato : Un club de Ligue 1 prêt à aider le PSG avec un indésirable ?

Alexis Brunet

Le PSG s’est lancé une grande mission dans cette fin de mercato, se débarrasser de tous ses indésirables. Un challenge compliqué, mais pas impossible. Très prochainement, le club de la capitale pourrait recevoir de l’aide d’une formation de Ligue 1. En effet, l’AS Monaco réfléchirait à la possibilité de faire une offre pour Danilo Pereira.

D’une saison à une autre, les statuts de certains joueurs peuvent littéralement changer. C’est notamment le cas de Danilo Pereira qui était un élément important au PSG la saison dernière et qui en était même l’un des vice-capitaines et qui aujourd’hui est considéré comme indésirable. Luis Enrique ne compte plus sur lui et il doit donc se trouver un point de chute avant la fin du mercato.

Transfert à 100M€, ça vire à l'échec pour le PSG https://t.co/h0okTlfGHQ pic.twitter.com/V2b0voroiD — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

Monaco pourrait faire une offre pour Danilo

Dernièrement, RMC Sport nous informait que le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et le FC Porto étaient tous les trois intéressés par Danilo Pereira. D’après les informations d’AS, il faudrait rajouter l’AS Monaco. En effet, la formation de Ligue 1 réfléchirait même à faire une offre au PSG pour son milieu défensif, qui peut également évoluer comme défenseur central.

Soler et Skriniar sont également sur le départ

En plus de Danilo Pereira, le PSG cherche également à se séparer de Milan Skriniar et de Carlos Soler. Le premier a des touches en Arabie saoudite et le second est notamment pisté par West Ham. Pour l’Espagnol, l’opération doit être finalisée avant le 30 août à 23h, alors que pour le Slovaque, le marché des transferts est ouvert jusqu’au 2 septembre en Arabie saoudite. Affaire à suivre...