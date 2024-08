Mercato - PSG : Il quitte Paris et dévoile les coulisses

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, le PSG a officialisé le prêt d'Ilyes Housni, jeune attaquant de 19 ans, au Havre. Les Normands, largement battus par le club de la capitale pour débuter la saison de Ligue 1 le 16 août dernier, avaient jeté leur dévolu sur ce jeune profil depuis un moment déjà. L'opération s'accompagne d'une option d'achat et visiblement, elle semble ravir le principal intéressé.

Jeune attaquant de 19 ans, Ilyes Housni peut désormais commencer à prétendre au haut niveau. Le Franco-Marocain a déjà disputé deux matches au niveau professionnel avec le PSG , avant d'être prêté au Qatar la saison dernière. Housni de retour à Paris cet été, il fallait lui trouver une nouvelle destination où il pourra peut-être gagner un peu plus de temps de jeu. Cela sera au Havre, où il voulait vraiment aller.

Transfert à 100M€, ça vire à l'échec pour le PSG https://t.co/h0okTlfGHQ pic.twitter.com/V2b0voroiD — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

« Le Havre était ma priorité »

Le titi parisien Ilyes Housni a été prêté au Havre avec une option d'achat ce mercredi. A moins de trois jours de la fin du mercato estival, il a réussi à trouver une porte de sortie, une destination qui lui plaît beaucoup. « Les discussions avec le HAC avaient débuté depuis plusieurs semaines déjà, et ces derniers jours, je commençais à trouver le temps un peu long. Maintenant, même si j’avais d’autres propositions, je tenais à patienter. Le Havre était ma priorité » a-t-il déclaré pour Paris-Normandie.

Un pro en devenir

A seulement 19 ans, Ilyes Housni est considéré depuis son arrivée au PSG en 2019 comme un grand espoir du club, aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi notamment. Au Havre, il devrait prendre un peu de temps de jeu pour se familiariser avec le haut niveau. « Je suis vif, j'aime prendre la profondeur, j'aime jouer au ballon. Et bien évidemment, j'adore marquer. Mais avant tout, je sais qu'il me faut encore tout améliorer dans mon jeu. Je suis pro, mais j'estime être encore en post-formation. Car derrière moi, je n'ai pas encore une saison pleine » poursuit Housni, qui a visiblement la tête sur les épaules.