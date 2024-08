Mercato : Il boucle un deal avec le PSG et jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion d'Allemagne après une saison record, le Bayer Leverkusen vient d'accueillir une nouvelle recrue en provenance du PSG. En effet, après avoir été désigné parmi les indésirables, Nordi Mukiele, latéral, a signé pour un prêt sans option d'achat avec le club allemand. Il va retrouver un championnat qu'il connaît bien puisqu'avant son arrivée au PSG en 2022, il jouait à Leipzig. Visiblement, la nouvelle ravit également le directeur sportif du Bayer Leverkusen.

Cet été, le PSG avait plusieurs objectifs : recruter bien sûr, en particulier dans le secteur offensif après le départ de Kylian Mbappé, mais aussi réussir à trouver une porte de sortie pour les joueurs qui n'entrent pas dans les plans de jeu de Luis Enrique. Nordi Mukiele a connu des galères physiques depuis son arrivée à Paris et tentera de se relancer, à 26 ans,... au Bayer Leverkusen. En tout cas, il pourrait s'intégrer parfaitement au collectif allemand puisque Simon Rolfes, le directeur sportif du club, est enchanté par cette nouvelle arrivée.

Une belle expérience

Défenseur français de 26 ans, Nordi Mukiele va retrouver la Bundesliga, où il avait attiré l'attention lors de son passage au RB Leipzig entre 2018 et 2022. « Nordi Mukiele est un défenseur athlétique et rapide. Avec son profil, il s'intègre parfaitement dans notre équipe, il a une grande expérience de la Ligue des champions avec 30 participations et, en tant que footballeur accompli, il peut agir aussi bien comme arrière droit que comme défenseur central. Bien sûr, sa connaissance de la Bundesliga est également un grand atout pour nous. Après avoir joué 100 matchs de championnat pour le RB Leipzig, Nordi connaît les particularités du football allemand, s'adaptera rapidement et améliorera encore la qualité de notre effectif », a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif, auprès du site officiel du club.

Le PSG a signé un joli coup

Désireux de trouver une solution pour ses joueurs indésirables, le PSG a validé une opération intéressante puisque Nordi Mukiele évoluera en prêt cette saison et son gros salaire sera intégralement pris en charge par le Bayer Leverkusen. A lui maintenant de répondre présent sur le terrain dans un club qui disputera la Ligue des champions.