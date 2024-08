Mercato : Un ancien du PSG refuse l’OM !

Axel Cornic

A la recherche d’un milieu supplémentaire après les arrivées d’Ismaël Koné et de Pierre-Emile Højbjerg, l’Olympique de Marseille se serait tourné une nouvelle fois vers la Serie A avec la possibilité d’aller chercher Yacine Adli. Ce dernier a bien fini par quitter l’AC Milan en cette fin de mercato estival, mais pas vraiment pour poser ses valises dans le sud de la France, puisqu’il a été prêté à la Fiorentina.

Ce mercato nous a réservé plusieurs surprises à Marseille, où Pablo Longoria a travaillé d’arrache-pied pour lui fournir les armes dont il avait besoin. Mais tout n’a pas été parfait pour l’OM, qui a vu quelques coups lui passer sous le nez.

L’OM pensait à Adli

C’est le cas avec Yacine Adli, qui semblait être l’une des pistes sérieuses au milieu de terrain. Formé au PSG et passé par les Girondins de Bordeaux, le Français a réalisé des belles choses à l’AC Milan ces dernières saisons et semblait pouvoir être une bonne solution pour l’OM, en cette toute fin de mercato estival.

Qui a préféré la Fiorentina !

Finalement, il a rejoint la Fiorentina en prêt et Il Corriere dello Sport nous apprend que cette destination aurait été le choix direct du joueur. Entre l’OM et le club florentin, Yacine Adli aurait vraisemblablement préféré poser ses valises en Toscane plutôt que de revenir en France et porter les couleurs phocéennes.