PSG : Luis Enrique a trouvé son prochain transfert, un club peut tout gâcher

Axel Cornic

Toujours à la recherche de renforts, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Tomas Araujo, défenseur central de 22 ans qui évolue actuellement à Benfica. Très apprécié par Luis Enrique, il serait toutefois dans le viseur de nombreux autres clubs européens et cela serait notamment le cas de Chelsea, en Premier League.

Les derniers jours du mercato estival nous réservent quelques grosses surprises et le PSG ne devrait pas faire exception. A Paris on est en effet aux prises avec un énorme ménage et en cas de départ d’indésirables comme Milan Skriniar, son successeur aurait d’ores et déjà été trouvé.

Araujo, le prochain coup du PSG ?

Il s’agirait de Tomas Araujo, qui pourrait être le troisième coup parisien en moins d’un an du côté de Benfica. D’après les informations de L’Equipe, un contrat à 5M€ par an lui aurait été proposé par le PSG, mais son club ne semble pour le moment pas vraiment enclin à le laisser filer.

Chelsea rêve du hold up

Pour ne rien arranger, un autre club pourrait venir compliquer la tâche du PSG. Il s’agit de Chelsea, qui auraient approché Benfica pour trouver très rapidement un accord concernant le transfert de Tomas Araujo. A noter que les Portugais auraient refusé tout récemment une offre entre 20 et 25M€ venant de Crystal Palace.