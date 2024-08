Mercato : Luis Enrique a choisi le prochain transfert du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato fermera ses portes vendredi soir à 23h, le PSG pourrait réserver encore une ou deux surprises. Et pour cause, plusieurs départs sont attendus et le club de la capitale essaiera probablement de compenser certaines ventes, à l'image de celle de Milan Skriniar, annoncé avec insistance sur le départ. Dans cette optique, Luis Enrique aurait déjà validé la piste menant à Tomas Araujo (Benfica).

D'ici vendredi soir, date à laquelle le mercato estival fermera ses portes, le PSG pourrait bien encore frapper pour renforcer un effectif qui va surtout être délesté de plusieurs joueurs. Et pour cause, certains Parisiens n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique à l'image de Milan Skriniar, invité à partir. L'international slovaque serait notamment dans le viseur d'Al-Nassr en Arabie Saoudite. Et si jamais l'ancien axial de l'Inter Milan venait à partir, le PSG recruterait un autre défenseur central, d'autant plus que Danilo Pereira a également été poussé au départ.

Luis Enrique valide le profil de Tomas Araujo

Dans cette optique, un nom a rapidement fait surface, et sans surprise, c'est un joueur qui évolue au Portugal où Luis Campos dispose d'un très large réseau. Ainsi, L'EQUIPE a révélé que le PSG s'intéressait à Tomas Araujo qui évolue à Benfica, club où évoluaient notamment Gonçalo Ramos et Joao Neves recrutés respectivement l'été dernier et lors du mercato actuel. D'ailleurs, selon les informations de CNN Portugal, Luis Enrique apprécie beaucoup le profil de Tomas Araujo, dont il a validé le profil.

Vers un transfert supérieur à 30M€ ?

Reste désormais à savoir à quel prix le PSG peut espérer recruter Tomas Araujo. Les exigences de Benfica n'ont pas encore filtré, mais un indice a toutefois filtré cet été puisque le club lisboète a refusé une offre comprise entre 20 et 25M€ de la part de Crystal Palace comme l'a révélé L'EQUIPE. Par conséquent, difficile d'imaginer que le PSG pourrait s'attacher les services du jeune défenseur portugais pour moins de 30M€.