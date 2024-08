Mercato : Un joueur quitte la France pour recaler l'ASSE !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour dans l'élite du football français, l'ASSE a travaillé dur cet été pour tenter de retrouver un effectif capable de rivaliser en Ligue 1. Les Verts sont encore loin d'avoir terminé leurs opérations 3 jours avant la date limite. Dernièrement, c'est Muhammed Cham, milieu offensif à Clermont, qui était dans le viseur. Mais celui-ci devrait zapper Saint-Etienne pour partir en Turquie, à Trabzonspor.

Meilleur buteur de Clermont la saison dernière, Muhammed Cham n'a pas pu empêcher la relégation des Auvergnats. Le joueur de 23 ans est évoqué parmi les départs depuis des mois, lui qui possède toujours un contrat jusqu'en 2026. En cette fin de mercato estival, c'est en Turquie qu'il devrait déposer ses valises, au détriment de l'ASSE. A moins qu'un coup de théâtre ne vienne sauver les Stéphanois...

Cham vers Trabzonspor ?

En fin de semaine dernière, Muhammed Cham atterrissait en Turquie et on pensait que ce n'était qu'une question de temps avant sa signature à Trabzonspor. L'Equipe explique que Clermont avait donné un accord de principe pour le transfert mais au même moment, Saint-Etienne a décidé d'agir et a obtenu cet accord également, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Le quotidien sportif français précise que les deux offres seraient similaires mais le joueur autrichien ne devrait pas revenir sur sa décision, lui qui se trouve toujours en Turquie.

L'ASSE encore dans le coup ?

L'Equipe poursuit en disant que Clermont aimerait récupérer la somme du transfert de Muhammed Cham assez rapidement, lui qui est estimé à 6M€ à l'heure actuelle sur le site Transfermarkt. Pour le moment, le dossier est encore loin d'être conclu puisque les rumeurs donnent l'avantage à un club comme à l'autre. Pour rappel, Trabzonspor dispose d'un peu plus de temps pour recruter puisque le mercato se termine le 13 septembre. Les Verts, eux, comptent désormais les heures puisque le vendredi 30 août à 23h, ce sera la fin du mercato en France.