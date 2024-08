Mercato - ASSE : Un gros coup de pression est lâché !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'ASSE a enchaîné samedi soir en deuxième défaite en deux matchs depuis son retour en Ligue 1, et Olivier Dall’Oglio tire la sonnette d'alarme. Le coach stéphanois, fortement préoccupé par le visage affiché par son équipe, a également mis un coup de pression à ses dirigeants en ce qui concerne la fin du mercato, lui qui attend encore du renfort chez les Verts.

Une semaine après avoir chuté sur la pelouse de l'AS Monaco (0-1), l'ASSE espérait se reprendre devant son public samedi soir, qui plus est face à un concurrent direct pour le maintien : Le Havre. Mais les Verts ont une nouvelle fois chuté (0-2), et en conférence de presse d'après-match, Olivier Dall’Oglio a été très cash envers la direction de l'ASSE.

« Le mercato n’est pas terminé... »

« Il faut positiver, on sait qu’on a du travail, que ce sera dur, le mercato n’est pas terminé mais ce groupe-là doit avancer et progresser, il voulait être en L1, c’est le cas et maintenant, il faut se battre », lâche l'entraîneur de l'ASSE, qui affiche son envie de voir débarquer du renfort au plus vite dans son effectif.

« On espère un ou deux joueurs de plus »

« Oui, on sait que le mercato se terminera dans les dernières heures, on espère un ou deux joueurs de plus. Quand on est coach, on espère toujours étoffer l’effectif au maximum », poursuit Dall’Oglio. Le message est cash...