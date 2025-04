Didier Deschamps : Mis au placard, il vide son sac !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un entretien accordé à Nice-Matin, Stéphane Porato est revenu longuement sur sa carrière du joueur, notamment sur son passage contrasté à l'AS Monaco. Le portier français avait vu son statut évoluer après l'arrivée de Didier Deschamps sur le banc. Avec l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, les relations ont souvent été conflictuelles.

Arrivé en 2000 à l’AS Monaco après un passage remarqué à l’OM, Stéphane Porato avait perdu sa place sous les ordres de Didier Deschamps. Le gardien avait perdu du terrain sur Flavio Roma, qui avait finalement conservé les cages monégasques lors de l’incroyable épopée en Ligue des champions lors de la saison 2003/2004. Au cours d’un entretien accordé à Nice-Matin, Porato est revenu sur sa relation avec Deschamps.

Porato se lâche sur Mbappé

« Il est arrivé avec des idées bien arrêtées lors de sa première année comme entraîneur. Il pensait qu’il savait tout mieux que tout le monde parce que son passé de joueur était extrêmement riche. Mais tout Didier Deschamps qu’il est, il a fait beaucoup d’erreurs. Il a appris et c’est devenu l’entraîneur et le sélectionneur que l’on connaît. Mais j’ai fait partie de la période où il a fait les choses d’une manière qui ne collait pas à mon caractère. Cela m’était difficile de m’entendre avec Didier car nos caractères étaient à l’opposé » a-t-il confié.

« Je le vis comme une injustice »

Selon lui, Deschamps ne s’est pas comporté de la bonne manière. « Il fallait m’expliquer les choses et j’avais une personne fuyante en face de moi. Il chargeait d’autres personnes de me dire ce qu’il avait à me dire et ça me mettait en colère, a-t-il en effet souligné. C’est là qu’il aurait fallu que je ferme ma gueule et que j’ai un peu moins de caractère. Mais quand je suis dans l’incompréhension quelque part, je le vis comme une injustice. Quand on l’explique, ça ne l’est plus, c’est un choix » a déclaré Porato.